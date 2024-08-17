日托老師穿上白紗禮服，帶領每位畢結業生跳胡桃鉗。（新北市社會局提供）

「你是我的天使，一路指引我。無論歲月變幻，愛你唱成歌。」隨著新北市立八里愛心教養院的老師們合唱起這首動人的「聽我說謝謝你」，舞台下的家長們無不為之動容，許多人抱著或牽著自己的孩子，眼中盈滿淚水。

今年6歲的聿妡是劉顗姍的第3個孩子，她出生時體重僅有2,000公克，出生第一晚就因呼吸窘迫收到病危通知。1年後，聿妡被診斷為腦性麻痺（CP兒），劉顗姍和丈夫共同面對挑戰，始終陪伴在孩子身旁。「感謝先生沒有逃避，和我一起挺過來！」劉顗姍在三峽及三重日托中心的聯合畢結業典禮上，代表三重日托的家長們上台致詞，她以感恩、清理和祝福為主題，與其他家長共勉，並深情感謝每位用愛心和耐心陪伴孩子成長的老師。

在三峽日托時制班畢業的阿省，也成為典禮的焦點之一。今年，他通過國中的數理資優鑑定，9月將進入新學校就讀。阿省3歲時被診斷為自閉症，在老師的耐心指導和陪伴下，逐漸適應學校生活，並成功轉銜至一般幼兒園和國小就讀。他感謝老師們的諄諄教誨，表示這讓他更有信心追求自己的理想。

典禮當天，新北市社會局長李美珍、市議員陳家琪、陳偉杰，八里區長林俊宏等人皆到場參與。李美珍表示，感謝教養院全體師生及家長們的愛與付出，她指出，這些「慢飛天使」雖然學習腳步較慢，但在專業服務和反覆練習下，依然能展現優異表現。

在畢結業班的表演環節中，老師們穿上白色長紗禮服，帶領打扮可愛的畢結業生們一起舞動柴可夫斯基的《胡桃鉗》及安德森的《切分音時鐘》，贏得台下家長和來賓的熱烈掌聲。三重日托的老師黃秀珍透露，這兩支舞蹈是音樂治療師林蕙如策畫3個月，並由老師和孩子們共同練習2個月的成果。

八里愛心教養院院長謝鑫敏表示，日托中心不僅提供學齡前的日間托育和療育服務，自2008年起更開設時制團體課程，招收2至12歲的特殊生，由專業老師負責帶領，致力於開發孩子的多元才能與信心。