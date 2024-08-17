桃園市48歲許姓男子駕車時發出噪音還紅燈右轉，警方攔查，男子懸掛假車牌。而且一查之下，發現男子3度購買假車牌都被查獲，男子也稱以後不敢再用假車牌。警方依法送辦。

桃園警察分局青溪派出所警員林瑋恆昨天巡邏時，於民生路發現一輛自小客車發出噪音聲響，尾隨準備進行攔查勸導時，該車又紅燈右轉，立即將其攔停。

員警盤查時發現該車型號與資料不同，許姓駕駛稱車是跟朋友借的，不清楚車輛狀況，員警詳細觀察發現車牌疑似偽造，立即呼叫支援，經詳細察看確認是偽造車牌，許男當場無言。

據了解，許男因酒駕案件車牌遭吊扣，但因上班方便在去年底上網買了偽造車牌懸掛，遭員警查獲後，又請人複製已遭查扣之車牌，自認車牌與車身資料相符應該不會有問題，沒想到還是被員警查獲，於是他又在網路上購買他人車牌，賣家說自家車未使用的車牌願意轉讓，但經員警詳細辨認，許男買到的是偽造的車牌。許男哀嘆3次掛假車牌都被青溪所員警查獲，前後罰鍰加起來都快可以買一輛車了，以後再也不敢用假車牌，全案依法移請偵辦。