墾丁今年暑假觀光慘淡，當地業者哀號「史上最慘」，一名網友表示，以前墾丁超多遊客，夜市擠到動彈不得，如今暑假住房率剩5成，好奇「墾丁是什麼時候開始走下坡的？」話題引發討論，內行網友表示，2008年國片《海角七號》上映帶起墾丁觀光，業者趁勢坐地喊價，就開始崩壞了；2017年爆發天價滷味事件，成了壓垮駱駝的最後一根稻草。

一名網友在批踢踢發文表示，記得以前墾丁到處都是人，沙灘上滿滿的遊客，夜市甚至擠到無法前進，沒想到現在人潮大減，當地商家叫苦連天，原PO好奇「墾丁是什麼時候開始走下坡的？」

內行網友表示，2008年由導演魏德聖執導的國片《海角七號》上映，創下驚人票房，也帶動墾丁及恆春的觀光，不過當地業者坐地喊價，就開始崩壞，「《海角七號》還沒拍就走下坡了，上映後是神救援。」

網友直指，2017年墾丁爆出消費糾紛，一群人點2盤滷味要價1845元，鬧得沸沸揚揚，「天價滷味應該是壓垮駱駝的最後一根稻草」、「滷味事件後墾丁名聲整個臭掉，實際到訪真的整條街沒什麼好吃，如今連麥當勞也沒了。」

當地業者坑殺遊客事件屢見不鮮，過來人怒罵「連去沙灘都要被業者賣傘敲盤子」、「早年小七進駐前，墾丁就喜歡這樣搞，後來變本加厲」、「以前不知道國外原來CP值這麼高，才會去墾丁。」