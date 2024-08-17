被封為「台灣最美歐巴桑」的68歲女藝人陳美鳳，長年過著自律的生活，臉蛋、身材都維持在頂標。2天前，陳美鳳現身機場搭機，今(17日)她透露人在峇里島，還大方地PO比基尼照，讓網友大飽眼福。

陳美鳳15日上午11點，在社群PO文：「出發，要飛5個小時，可以喝咖啡看2部電影或睡覺惹。」當晚，她揭曉目的地是峇里島，並分享生蠔搭配醋的美食，看起來像顆珍珠，陳美鳳開玩笑地說：「以為是珍珠可以帶回去當紀念品。」

陳美鳳PO生蠔照。（陳美鳳臉書）

今(17日)中午，陳美鳳愜意地發文：「峇里島聽海浪聲鳥叫聲起床～曬太陽游泳去」。照片中，陳美鳳戴著墨鏡、遮陽帽，耳朵上方插著一朵花，相當俏皮。視線往下一看，陳美鳳身穿黑色繞頸比基尼，深邃的事業線、北半球清晰可見，身材好到不像68歲。演藝圈星友李明依留言：「辣個美魔女」，李國超：「開心」，方馨也留下：「太美好了」，而其餘網友紛紛表示：「姐！就是自信」、「身材還是那麼火辣」、「謝謝美鳳姐讓我這個4奔5的中年婦女能有效仿的對象，希望我能像妳一樣永遠活得那麼自信與美麗」、「超級美的，皮膚好好喔讚讚讚」。

陳美鳳PO超辣的比基尼照。（陳美鳳臉書）

陳美鳳先前出席活動時，因身材和臉蛋都像嫩妹，帶動廣大的討論度，但卻被部分人質疑全靠醫美。當時，陳美鳳受訪時駁斥：「我真的沒拉皮啦！我也沒有埋線。」只說拍照時有套濾鏡，但跟本人應該不會差太多。陳美鳳曾分享維持身材的秘訣，平常盡量少吃油炸物、加工品和罐頭，喜歡攝取新鮮的魚和蔬菜，早餐吃最飽、午餐吃剛好、晚餐吃最少，以及每天喝夠水分。在家時，她會在陽台邊和寵物犬妞妞一起做運動，不只促進新陳代謝，也能維持輕盈的體態。

陳美鳳的身材從年輕到現在都沒變。（陳美鳳臉書）

陳美鳳過去分享過不少超辣的比基尼照。（陳美鳳臉書）