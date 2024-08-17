台南龍崎通往高雄內門的182線28.8公里處邊坡擋土牆面，17日上午突然整片崩塌，導致西向交通中斷，但東向還可通行，目前市府工務局已派通知廠商搶修。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

受到低壓帶的影響，台南龍崎24小時累積降雨高達203毫米，在大量雨水沖刷下，龍崎通往高雄內門的182線28.8公里處邊坡擋土牆面，17日上午突然整片崩塌，導致西向交通中斷，但東向還可通行，目前市府工務局已派通知廠商搶修。

據了解，182線因道路蜿蜒起伏，一向是南部地區機車騎士的「跑山聖地」，擋土牆崩塌處位於28.8公里附近，先前常有機車騎士聚集「壓車過彎」，導致意外頻傳，被戲稱「自摔彎」，但目前情況已有改善。

今天上午龍崎區公所巡查182線時，發現緊鄰「州界」的現場，整面邊坡擋土牆倒塌掉落路面，倒塌的擋土牆有2片，高約8米，受災長度近30公尺，阻礙高雄內門通往台南龍崎的車道，初步研判並無人員受困，立刻通報工務局，並在現場設置安全圍籬管制人車，目前車輛暫由龍崎往內門的車道，單側雙向通行。

龍崎區長陳新澈趕往勘災，發現現場位於牛埔里的烏山頭路段，與高雄內門交界處附近，因擋土牆倒塌，有電線被扯斷，造成當地聚落暫時停電。工務局第三大隊已調派廠商搶修中，龍崎區公所也呼籲過往人車，注意改道，小心行駛。