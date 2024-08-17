資深演員莊麗傳出在醫院逝世，享耆壽92歲，今（17）日早上舉辦告別式，她與名製作人周遊都曾是台視開播的基本演員，演過200百多部電視劇。周遊（阿姑）與莊麗是結拜乾姊妹，她今早與老公李朝永參加告別式，難過痛哭說：「現場都空空的，沒有人去送她，為什麼她紅的時候大家都在一起，她過世了就沒有人來，好難過。」

阿姑說莊麗近年無法行走，幾乎都躺在床上，由於她的丈夫、兒子都已過世，女兒又嫁到上海，起居都是政府來照料。阿姑透露莊麗的女兒通知她母親狀況不好，希望她來見最後一面，家人也決定放棄急救，她心痛不已，「我去看她已經叫不醒了，其實有插管治療，還是會喘氣，只是因為醫療後要有人照顧，但家裡沒人顧。醫生也說她沒有毛病，老了就像樹一樣會枯掉。」

周遊（前排中）今早參加告別式，痛別好姊妹莊麗。（李朝永提供）

莊麗和阿姑是共患難、感情深厚的好姊妹，「當初我生大兒子阿凱（馮凱）時，不敢讓人知道，是莊麗煮麻油雞酒替我坐月子。」年輕時2人一起考進文化部工作隊，無論是天冷還是戰爭，都一起到前線勞軍，「823砲戰時我們也到金門去幫阿兵哥補衣褲，搶灘鞋子都掉了，坐船也差點翻掉。」

資深女星莊麗（中）逝世，她曾是台視當家演員。（李朝永提供）

2人一起考進台視，成為台視的基本演員，演過無數戲劇。後來阿姑當上製作人跳槽到中視製作戲劇，大紅大紫，莊麗還會打電話鬥嘴：「妳這個大製作人，都沒找我演戲。」退休後2人也有往來，莊麗會到她組的演唱團唱歌，「她80多歲、走路走不好還是要上台表演，出去唱歌都很受歡迎。」阿姑哭著說，上個月莊麗還打電話給她，保證自己會好起來，「她就說我會好起來啦，下個月我一定會去看妳、去演唱團，希望我還能上台。」沒想到才一個月，2姊妹就天人永隔。

周遊（坐者）參加莊麗告別式，體會到人情冷暖。（李朝永提供）

阿姑除了在莊麗的告別式上唸悼文，還請演唱團唱了莊麗最喜歡的歌〈思慕的人〉，她透露莊麗生前一直說年長她2歲，沒想到莊麗其實已經92歲。阿姑也感嘆參加告別式才體會人情冷暖，場面冷清得令人唏噓，「她的精神很愛國，我們為國家做那麼多事情的人，為什麼死了沒人來？」