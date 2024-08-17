近日台鐵落軌事件頻傳，昨日在台鐵湖口站，一名男子在EMU3000新自強號行駛而來時，跨越月台警戒線，邊跳邊揮手，疑似在向列車打招呼，嚇得駕駛員瘋狂鳴笛警告。對此，台鐵表示，此行為相當危險，站務人員已立即上前勸導制止。

臉書專頁「台灣便當管理局-附屬鐵路部」今分享一段影片，畫面中可見新自強疾駛而來，月台上一名男子竟跨越警戒線，在月台邊緣處邊跳邊揮手，駕駛員發現後緊急鳴笛警告，該男子才離開月台邊。

該粉專提到，8月16日上午在湖口站拍攝新自強通過，拍到一名男子以為火車鳴笛在跟他打招呼，完全不理會警戒線安全淨空。且拍攝者提醒他注意，完全不理會，2分鐘後站務員下來警告他，對方還大言不慚說沒違規，還與站務員吵了起來，「最後在站務員警告要解除契約下才乖乖閉嘴」。

對此，台鐵公司表示，該位旅客的突發行為並非妥適且易肇致危險，站務人員已趨前勸導制止，防止危害發生。