民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳風波扯出案外案，網紅「四叉貓」劉宇列出2024總統大選競辦幕僚「薪資排行」，其中民眾黨佔12人，時任柯競辦副總幹事陳智菡平均月薪更高達20萬，陳智菡及媒體人黃揚明則反問綠營多位要職未列出薪資的原因。對此，時任賴辦發言人戴瑋姍回應，自己是「無薪全日志工」，但有網友質疑，戴瑋姍是領議員薪水當發言人。

對於四叉貓列出2024總統大選，三大政黨競辦幕僚的總薪資排行前20強，前4名都是國民黨，黃鈺婷和張其強都超過160萬。不過當中民眾黨佔12人最多，國民黨6人、民進黨僅2人進榜。排名第5，也是民眾黨排名最高的就是陳智菡5個月薪水102萬，平均月薪達20萬元。對此陳智菡反問「幕僚薪資排行」，看不見賴清德競辦的總幹事、華麗的發言人陣容與幕僚，請問是漏報？是由民進黨支出？還是由「別人代為支付」？

媒體人黃揚明也質疑，賴清德競辦的重要幹部，如競總主委姚立明、競總發言人郭雅慧(現任總統府發言人)及陳世凱(現任政院發言人)、賴貼身幕僚陳羿伶(現任總統辦公室主任)等人的薪資，在監察院根本查不到。難道全都是義工？大酸「側翼雞婆又把迴力鏢打到自己人」。

民進黨新北市議員、時任賴清德競選辦公室發言人戴瑋姍今（17）日回應，強調自己是「無薪全日志工」，所以沒有報薪水，還驕傲說「為了台灣我可以」。

不過對於戴瑋姍「無薪志工」的說法，有網友在黃揚明的貼文討論，「戴瑋珊承認自己做功德，身為新北市議員，每個月領著政府的薪俸，在幫賴清德跑選舉」、「其實這樣算貪污耶！公務人員上班時間拿去做別的事，算是瀆職貪污耶！」但黃揚明回應，戴瑋姍有議員薪水，本來就不會給薪水。