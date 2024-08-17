戲劇男神温昇豪今（17）日以品牌之友身份，前往台中出席由雙橡園開發和GIORGIO ARMANI共同贊助的「2024灣聲七夕音樂會」。他監製、擔任出品方並主演的醫美劇《整外春秋》，去年開拍前因資金問題卡關，一度陷入心情低潮，他今親自證實《整外春秋》確定在10月初正式開拍，他下周也將到韓國參加首爾電視節，屆時也會與談定的主演之一韓星李廷鎮見面。

温昇豪今穿著GIORGIO ARMANI經典西裝套裝帥氣優雅現身，看起來清瘦不少，他說自己體重沒有減輕，但確實變憔悴，所幸《整外春秋》前置作業塵埃落定，讓他心情輕鬆不少。外傳安心亞、張榕容取代李杏擔任女主角，他與李杏友誼生變？他說與李杏沒有關係生變，對於角色問題，則未正面回應，僅說大致定案，角色由投資方決定，專業部分都讓製作人徐志怡全權處理，坦言因為有徐志怡幫忙分攤，讓他最近心情也比較穩定。

他的好友李進良也是投資方之一，日前李進良向媒體放話想要軋一角，温昇豪笑說：「看他狀況，他是說如果有機會的話，他是媒體寵兒耶！我OK啊！但我不會讓他綜藝化，我會要求他認真一點。」

至於《整外春秋》是否確定會在TVBS台播出？温昇豪表示透露，他現在經紀合約在伊林娛樂、製作人合約在TVBS，未來他製作戲的部分，由TVBS協助，因為做幕後工作還是需要有人支援，但戲是否在TVBS播出則必須語帶保留，「如果可在其他頻道也播出，當然也OK！」

温昇豪以GIORGIO ARMANI品牌之友身分前往台中出席「2024灣聲七夕音樂會」。（林淑娟攝）

他近期到處飛，經常不在台灣，就連七夕情人節也剛好去新加坡談工作，但有帶著家人同行，他表示，去新加坡不是為了這部戲，是為了之後投資的電影，「我現在要串連各地投資方，把台灣片子帶到國外去，除了戲劇，也有電影」。他一直希望把台灣影視作品的市場做大、談的議題再大一點，「這也是我跟股東的使命」。

除了韓星李廷鎮確定會接演戲分頗重的男二角色，外傳李銘順與范文芳夫妻、大馬男星陳澤耀也都會參與演出，温昇豪說，李銘順與范文芳的部分還在談，日前去新加坡時，李銘順說時間要再看一下，「不管是韓國、新加坡、馬來西亞，總之一定要有外籍演員，這是我的策略，雖然很花錢」，他對於推動台灣影視產業很有野心，希望把台灣作品推向國際，成為接軌國際的橋樑。

温昇豪談起與品牌的淵源，他說19歲時買《GQ》創刊號，在雜誌上看到一句令他印象深刻的話：「當你不知道要穿什麼西裝的時候，只要穿上GIORGIO ARMANI 就對了。」也憶起1984年看的經典電影《美國舞男》，男主角李察基爾的衣櫃裏面全都是GIORGIO ARMANI ，「透過這電影，讓大家看到GIORGIO ARMANI 的優雅、從容。」他說自己這是自己接觸的第一個高端品牌，他也是這品牌的信徒，第一次買時買不起衣服，19歲時靠打工存錢、花4000多買了一副眼鏡，後來居然不見了，讓他有點難過，現在每次出國去精品店，一定會會走進去。

他獲邀出席的「2024灣聲七夕音樂會」，邀請榮獲14座金曲獎、金鐘獎、金馬獎等「三金」大獎的多位藝術家，展開為期6天共10場的國際級音樂饗宴，包括今年剛奪下金曲獎「最佳原住民語歌手獎」的阿美族歌手舞思愛 Usay Kawlu，還有曾獲金曲獎最佳作曲人、現任灣聲樂團音樂總監的李哲藝，以及金曲獎特別貢獻獎得主-臺灣鼓王黃瑞豐、吟遊詩人陳明章等，共同呈獻豐盛精彩的動人樂章。