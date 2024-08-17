一名40歲女性糖尿病患者，儘管她積極服用藥物去控制病情，但藥物卻越加越多，每天需吃多達7顆控制血糖的藥物。後來求診時，醫師就點出，僅靠藥物而不調整飲食是不足的，應搭配飲食調整，才能更好地控制血糖。結果4個月內女子的糖化血色素就降至正常範圍，血糖藥的用量也減少到只剩2顆，體重及三酸甘油酯更有顯著的下降，成效驚人。

減重專科暨家醫科醫師魏士航在《小宇宙大爆發》節目上表示，該女子於4年前被診斷出糖尿病，雖積極配合治療，但在沒有調整飲食的情況下，導致藥物越加越多。除了每天服用7顆控制血糖的藥物外，還有血壓藥、血脂藥及一些營養補充劑，等於整天下來總共需吃到10幾顆藥物。特別是在過去一年，由於某些糖尿病藥物可能引起體重增加，她的體重從原本100公斤上升至113公斤。

魏士航接著說，當女子意識到這樣的狀況可能不太對時，便來診求助。他就建議對方，應從飲食方面著手，包括採取211餐盤法（每餐食用2份蔬菜、1份全榖類和1份蛋白質）；改變用餐順序為水、肉、菜、飯、果；多吃原型食物、少加工品；將用餐時間拉長到15分鐘以上。這些都是有利於穩定血糖又容易執行的好方法。

女子在遵循這些建議後，魏士航說，她的糖化血色素在4個月內從6.6％降至5.3％（正常值在4～5.6％）。更重要的是，控制血糖的藥物從原本的7顆減少至2顆，且體重和三酸甘油酯也都有顯著下降。這足以顯示出，飲食和生活習慣的調整能帶來的影響有多重大。