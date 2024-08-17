台北市公園約有905座，其中240座有監視器、665座沒有監視器，監視器數量最多的是大安森林公園40支，反觀提供毛小孩與飼主一起同樂的21座狗運動公園，監視器數量卻是掛零。國民黨台北市議員李明賢指出，有民眾投訴之前帶毛小孩去狗運動公園玩發生咬人事件，但因無監視器很難釐清責任，呼籲市府將狗公園比照一般公園，加設監視器讓民眾在使用上更為安心。

李明賢指出，台北市目前有21座狗運動公園，但監視器數量全數掛零。他也揭露，雖然動保處有替狗運動公園及狗活動區投保公共意外責任保險，但至今都未接獲民眾陳報受傷及申請理賠案件，原因疑似出在於沒有監視器畫面可供保險理賠舉證。

他透露，日前接獲民眾陳情，帶愛犬到狗運動公園，卻發生狗咬人的意外事件，但因現場無監視器，除了難以釐清責任外，傷者若遇到保險理賠相關事宜，也會遇到舉證困難的情形。因此呼籲市府應將狗運動公園比照一般公園，加設監視器讓民眾在使用上更為安心。

對此動保處回應，台北市現有21座狗運動公園及狗活動區，於建造設計時就有考量是否設置監視器，但經評估後或因位處河濱地區，或因為並非市有土地等原因，加上埋設電線及網路線作業困難且所需經費龐大，因此並無設置。對於議員的意見，動保處也允諾將再洽市府相關單位研議適當可行措施，若持有土地的單位為水利處、公園處等市府局處，近期召開會議討論設置監視器可行性。

動保處強調，狗運動公園及狗活動區皆有投保公共意外責任保險，如民眾於園區內發生意外受傷，可聯絡動保處協助申請理賠。至於針對狗運動公園的設置，動保處說，每個行政區幾乎都有至少一座，未來也會評估地方及市民需求、場域增設。