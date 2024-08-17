胡宇威、雷艾美、鍾瑶及演唱主題曲的周定緯今（17日）出席華視、三立《上船了各位！》粉絲見面會，吸引近百位粉絲到場支持。雷艾美透露，大夥在節目中玩「真心話大冒險」時，隊友的某些言論讓她走心，當下默默的跑回房間哭泣，「有人說了些很有火花的事，不是罵、是用講的，那時候鍾瑶像小天使一樣進來跟我聊天。」

被哪些人的言論傷害到？她表示一切都等看了節目就會知道，「那2位今天沒來，郭哥那天錄影也不在」，胡宇威、鍾瑶也擺手否認，有默契地說「不關我們的事唷」。覺得隊友胡宇威、郭泓志、蔡昌憲、KID、瑞瑪席丹、鍾瑤中誰像小惡魔？她開玩笑的說：「扣掉我們這幾個，很好猜吧！」後來趕緊解釋，大家感情都很好，沒有惡魔。

周定緯（左起）、雷艾美、鍾瑶、胡宇威。（羅永銘攝）

在練習過程中，製作單位安排7人參加6月8日的台北龍舟競賽，結果遭到眾人反對，因為表定出發前往石垣島的日期為6月10日，等於提前損耗體力，身為隊長的鍾瑶今說：「KID、郭哥先開第一槍拒絕，講到後面有點火藥味。我還有寫報告說為什麼不要，打文字報告打得很辛苦耶。而且好險沒比龍舟，因為我們改成9日出發。」

胡宇威（中）露出辛苦表情，左為鍾瑶、右為雷艾美。（羅永銘攝）

胡宇威、雷艾美、鍾瑶討論起身邊人的迴響，表示聽到最多的都是「好看」、「好瘋」、「你們划了多久？」，但也有些朋友因為不是當事人加上對獨木舟的不理解，所以不清楚划行獨木舟的困難、事前準備及花費時間。

周定緯首次體驗划行，左為雷艾美、鍾瑶、胡宇威。（羅永銘攝）

胡宇威坦言，聽到被問「是不是騙人的？」會很生氣，「基本上會有點不舒服，我們是當事人，花了很多汗水、淚水，聽到是做效果就會覺得『啊不然你還滑滑看啊』，也有人會說不知道55小時是哪裡來的」，語氣略顯無奈。

雷艾美生氣，有人質疑他們沒有划行全程，「我都阿嬤腳了耶！我的腳底本來是很嫩的，但因為55小時光著腳，沒穿鞋子只有襪套，一直踏獨木舟的踏板，腳就開始長繭、變成硬硬的皮，然後我回去就要重新保養，每天刷出很多的屑屑。」