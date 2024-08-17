🔴⚡️URGENT: Énorme bombardement de l’aviation israélienne ce soir dans le camp de réfugié palestinien de Zawayda, au centre de Gaza, un missile a touché de plein fouet une caserne où se trouvaient des civils, 15 palestiniens essentiellement des femmes et des enfants ont été tués. pic.twitter.com/B2Lqa76OLH — LE RIFAIN LA NOUVELLE DU FRONT (@rifain_nouvelle) August 17, 2024

巴勒斯坦官方通訊社瓦法社（WAFA）周六報導，以色列攻擊加薩中部城鎮扎瓦伊達（Zawayda），至少造成15名巴勒斯坦人死亡，數十人受傷。

路透17日報導，以色列軍方發言人說，他們已獲悉有關加薩空襲導致15人喪生的報導，目前正在調查。而據BBC新聞網17日報導，美國總統拜登說，他對達成加薩停火協議感到「樂觀」。

拜登在最新一輪談判後說：「我們比以往任何時候都更接近（達成協議）。」他並坦言，將派國務卿前往以色列，繼續「為達成這項協議而進行密集努力」。正值有人擔心，伊朗可能因哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在德黑蘭遇刺身亡，而對以色列發動報復攻擊之際，拜登說：「當地任何人都不該採取行動，破壞這進程。」

15 displaced Palestinians were in an Israeli air strike that targeted a makeshift shelter in Zawayda area central Gaza.



15 شهيدا جراء قصف الاحتلال على مدخل بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، فجر اليوم. pic.twitter.com/zOAyfwvIZQ — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) August 17, 2024

不過，哈瑪斯懷疑達成協議的可能性，而以色列在未提及停火可能性的情況下說：「我們感謝美國和調人為勸阻哈瑪斯拒絕釋放人質協議所做的努力。」

這場已持續10個月的以哈戰爭從去年10月7日哈瑪斯襲擊以色列開始，據以色列統計，當時造成1,200人死亡，約250人被劫為人質。而據加薩衛生部門的數據，以色列隨後的軍事行動已造成超過4萬名巴勒斯坦人喪生。