手搖飲料店「鶴茶樓」在農曆七月推出日本恐怖漫畫「伊藤潤二驚選集」聯名活動，飲料紙杯上都換成漫畫插圖，然而鶴茶樓創辦人方奕勝15日表示，總公司近期收到一名家長客訴信，對方表示，「孩子被杯子嚇傻了」。方奕勝先是無奈道歉，接著自嘲說，那明年鬼月跟知名卡通角色佩佩豬聯名好了。

適逢鬼月，鶴茶樓為應景和「伊藤潤二驚選集」聯名，在飲料杯印上富江、雙一等經典恐怖角色，不料卻真的嚇到人。鶴茶樓創辦人方奕勝15日在《Threads》上貼出一封客訴信，內容是顧客提到「只是喝個飲料紓壓，結果孩子被杯子嚇傻，真的謝囉」。

對於這封客訴信，方奕勝回應，這應該是第一次，也是最後一次收到這類型的客訴了吧，真是抱歉。但他也開玩笑稱，「明年鬼月跟佩佩豬的『正面』聯名好了！不過應該會再次被客訴」。至於佩佩豬的正面為什麼恐怖，是因為她平常在卡通中都是半張臉朝前，但這半張臉上卻有兩個眼睛，有網友還原正面，指出佩佩豬正臉應該會有4個眼睛。

方奕勝事後也貼出鶴茶樓總公司的道歉信，「總公司致上萬分歉意，我們會好好檢討，未來在設計杯裝上多加留意，請您見諒，原意只是希望應景聯名，但顧慮不周，很不好意思驚嚇到您小朋友，深感抱歉，感謝您的支持，也望請給我們機會，繼續支持我們，感謝您」。

對於這起聯名恐怖漫畫嚇到小朋友的事件，網友也紛紛留言表示，「怕就不要買呀，買了就不要給小孩喝呀，這世界又不是為你的小孩打造的，支持鶴茶樓再辦第二波，周邊好難搶」、「我六歲兒還拿雙一當吉祥物」、「我小孩今天才跟我講一模一樣的事，他們熱愛多多綠，上禮拜看到伊藤潤二大師的杯子也是覺得驚嚇，今天還問我說，我想喝多多綠，但可以不要那個杯子嗎」、「為了杯子去買鶴茶樓的飲料！」、「逆風，我超怕伊藤潤二。所以我選擇等聯名過了以後，再去買鶴茶樓」。