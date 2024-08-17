一名61歲蒙古籍男子，今年4月與女性友人結伴到新竹UNIQLO服飾店，以聲東擊西方式分散店員注意力，竊取43件衣服，但因離場時觸動警報器嗶嗶作響，蒙古男遭現場店員攔阻逮獲，新竹地院依共同犯竊盜未遂罪，處拘役20日。

蒙古男與女性友人共同意圖為自己不法之所有，基於竊盜之犯意聯絡，今年4月6日下午4時許，在新竹UNIQLO服飾店內，共同竊取43件女性衣物包括降落傘褲、襯衫、外套、圓領上衣等等，價值4萬1770元。

兩人將43件衣物裝入行李箱後，由蒙古男負責將行李箱拖離店內，女性友人則負責與店員攀談而轉移注意力。因衣物未結帳而觸動警報器作響，蒙古男隨即將行李箱留置店內準備落跑，店員察覺攔阻後並報警處理。

新竹地院法官審酌蒙古男不思以正當途徑獲取財物，與女性友人共同為竊盜犯行，漠視他人財產權益，顯見守法意識薄弱。惟念及蒙古男犯後坦承犯行態度，衡酌被告所竊取物品價值，並考量犯罪動機、目的、手段，暨其於警詢中自述高中畢業智識程度等一切情狀，依共同犯竊盜未遂罪，處拘役20日，得易科罰金。