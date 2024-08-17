金門縣水試所長李佳發強調，「海葡萄」富含海藻多醣、膠原蛋白、膳食纖維及多種胺基酸及不飽和脂肪酸，限量發售，每盒100公克售價200元，歡迎民眾一起來嘗鮮。(于家麒攝)

由金門縣水產試驗所精心養殖，有「綠色魚子醬」美譽的「海葡萄」即將收成，8月19日至23日限量發售，每盒100公克嘗鮮價格200元，民眾如有興趣購買，可於上述期限內致電水試所搶先登記，服務電話：082-326408，售完為止。已完成登記的民眾將由所方陸續電話通知領取，更多相關資訊將同步發布於水試所「守鱟幸福」Facebook粉絲專頁。

金門縣水試所所長李佳發表示，「海葡萄」是一種產自海洋中的綠色藻類，因成串生長、翠綠誘人，好比一串串長在海中的新鮮葡萄而得名；又因其顆粒圓潤飽滿、晶瑩剔透，酷似魚子醬，且口感與鮭魚卵相似，更有「綠色魚子醬」之美譽，是高級日式料理中珍貴的食材之一。

李佳發也強調，「海葡萄」富含海藻多醣、膠原蛋白、膳食纖維及多種胺基酸，並有DHA、EPA、ARA等多種不飽和脂肪酸，以及豐富的礦物質和維生素，是非常營養且極具特色的食用海藻，歡迎地區民眾一起來嘗鮮。

水試所提醒，由於「海葡萄」需在陰涼處以24°C常溫保存，且應盡快食用，避免冷藏或冷凍，以保持其最佳風味；另因採用天然海水養殖，可能會有少量附生的小型海洋生物，屬正常現象，建議食用前以飲用水清洗數次。至於常見的食用方式包括搭配沙拉醬、和風醬、果醋類、醬油、芝麻醬等調料，或直接加入各式料理中，但需注意食用時再行沾取醬料，以免因滲透壓差異導致海葡萄萎縮，影響口感及美觀。