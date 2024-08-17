「點亮希望，助夢飛翔」新北市弱勢家庭獎助學金致贈活動今（17）日在艋舺龍山寺板橋文化廣場大會堂舉行，新北市社會局長李美珍出席並頒贈獎助學金給71名獲獎者學生。李美珍說，自去年至今年累積捐款金額達150萬元，感謝捐贈單位及善心人士捐助獎助學金，協助社會局幫助弱勢家庭減輕經濟負擔。
李美珍表示，「點亮希望，助夢飛翔」自2020年開始舉辦，每年都有多個愛心單位及善心人士響應捐助善款。去年新北市不動產開發商業同業公會捐贈100萬元，預計將會分3年進行發放；此外，新北市瑞三礦業公司社會福利基金會、懷恩社會福利慈善事業基金會的善款及李棟樑先生的個人捐款共50萬，感謝來自民間愛心滿滿的支持、慷慨捐助。
今天活動也安排「投資自我」的主題講座及不同年齡組別量身規畫小組活動，如「小學組」的小朋友選擇「想買的商品」，從互動遊戲中讓他們理解商品價值；「國高中組」的孩子運用「金錢卡」桌遊遊戲，幫助他們理解金錢運用的合理性；而「大學組」則是精心安排出如同「拍賣競標」的活動，競標各種人生與工作的技能與價值觀，從中幫助他們提前了解職場需具備的能力。
社會局表示，獲得獎助學金的71名學子來自不同年齡層，包括國小26人，每人3000元；國中7人，其中1位進步獎4000元，其餘每人5000元；高中職21人，每人7000元；大學17人，每人9000元；總計發放41萬2000元獎助學金。此外，每位獲獎者還額外獲贈圖書禮券1000元，鼓勵他們自我學習與教育投資。
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