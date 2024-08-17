新竹市環保局17日在新竹市立體育館舉辦「113年度全國環保志（義）工群英會」初賽，共有500多名環保志工熱情參與。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市環保局17日在新竹市立體育館舉辦「113年度全國環保志（義）工群英會」初賽，共有500多名環保志工熱情參與，在環保金頭腦、資源分類王、資源灌籃高手及清掃接力賽等4項競賽項目，展現團隊合作默契，各競賽項目第1名隊伍將代表新竹市，參加環境部全國決賽。

全國環保志（義）工群英會初賽今天登場，志工們皆展現團隊默契與環境知識軟實力，發揮運動家精神，動腦鬥智力拼晉級全國競賽，最終由綠水社區環保志工隊、志工巡防協會環保志工隊、民富里環保志工隊及科園社區環保志工隊獲得各競賽項目第1名。

以上4隊將代表竹市參加「113年全國環保志（義）工群英會」決賽，代理市長邱臣遠恭喜獲勝隊伍，並預祝賽事順利勇奪佳績，為竹市爭取至高榮耀。

邱臣遠說，群英會競賽項目共有4項，分別為環保金頭腦、資源分類王、資源灌籃高手及清掃接力賽，競賽過程中除了需要了解相關環保政策、時事及環保知識外，更挑戰參賽者反應速度，也需要團隊合作與默契。

其中「資源灌籃高手」在平時學習新的環境保護相關知識和追蹤時事資訊外，也需練習將球投入洗衣籃的準度，才可獲取更高得分。各項競賽項目除了要有好體力之外，還需要大家一起動腦鬥智，讓環保志工們在充分展現活力之餘，更達到主動學習環境知識以及環境教育宣導推廣目的。

邱臣遠說，竹市目前有130個環保志工隊，共約5300位環保志工，各志工隊每月辦理1次以上的「環境友善日」清潔活動，齊力清掃環境。在大家的共同努力下，竹市於環境部112年度環境保護績效考核，以優異表現，榮獲總考核「特優」殊榮，感謝各志工隊不辭辛勞守護城市的各個角落，持續為各項永續發展目標一起努力，希望市民朋友都能夠重視環保，共創淨零綠生活，以提高環境品質，讓竹市環境愈來愈好，打造「宜居永續、健康安心」的科技城市。

環保局長江盛任表示，感謝所有志工朋友們平時的付出，用心維護新竹市的環境整潔，才有大家所見的優質乾淨環境。

為推動環境永續、垃圾源頭減量、節能減碳等環保政策，竹市環保局積極推廣「環保旅行咖」、「循環方舟、無人回收站」、「公有市場減塑行動」、「新竹環保咖」、「環保風收站」等政策，透過環保志工隊的宣導、推廣及運用，確實將環保理念融入生活當中，實現環境的永續發展，共同努力推廣環保好觀念，一起邁向淨零綠生活的目標，守護這塊美好的土地。