臺企銀「綠色趨勢．賦能轉型講座」活動邀請工研院、聯輔基金會及台經院等專家，向企業主傳遞綠色知識及強化企業轉型意識，同時提供政府相關資源及案例分享。台中場將於23日在台中世界貿易中心303會議室舉辦，講座採線上報名。

為使企業能準確評估自身產品對氣候變遷影響，以制定相對應減碳策略，臺企銀與工研院協力建置「淨零減碳聯合輔導平台」，協助轉介企業參與基礎碳盤查及獲取減碳相關改善建議，該行同時可協助規畫綠色融資，提供企業一站式淨零減碳輔導方案。

臺企銀表示，部分企業苦於資金不足和減碳專業門檻高，對綠色轉型等議題仍在觀望，臺企銀將持續透過金融影響力，凝聚中小企業對淨零減碳及永續發展的重視。客戶可於官網首頁「企業金融」項下「企業輔導」內連結至「淨零減碳聯合輔導平台」，以了解相關資訊。

同時，臺企銀提供包括「綠能永續專案貸款」、「機器設備升級貸款」、「綠色融資永續發展貸款」及「永續連結貸款」等綠色融資方案，挹注企業在生產設備升級、購置或投資再生能源、污染防治、節約能源設備等所需資金。