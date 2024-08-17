新青安政策讓房價大漲，民眾瘋狂買房、貸款，導致銀行紛紛緊縮房貸進行風險控管，或是調升利率讓民眾貸不下去。一名網友分析，借款人還款速度遠遠追不上房價飆漲的速度，代表銀行水位很難低下來，擔心限貸的狀況會持續一段不短的時間，其他人也提到新青安的寬限期長達5年，這段期間不需償還本金，搖頭喊「2030之前應該都很難貸」。

一名網友今（17）日在PTT房屋板表示，以一般預售屋2至4年交屋的時間計算，最近交屋準備貸款的是在2020至2022年間買房的人，但當時房市火熱的程度沒有現在厲害，也代表未來4年會有更多的人交屋需要貸款。

原PO指出，在房價飆漲的狀況下，如今貸款的需求也比過去高不少，民眾還款金額跟不上貸款需求，對銀行來說等於收回來的錢追不上想來借的量，因此水位同樣很難降低，在這兩個因素加乘下，房貸恐怕只會越來越難貸。

有人提到「寬限期五年，等於五年都沒還本金，銀行水位是不是很難降下來」、「還有一個更簡單的，儲蓄速度有沒有高於房貸放款成長速度，沒有的話水位當然一直降不下來」。

其他人也說「終於有人發現了，現在交屋的可是幾年前便宜的預售，現在創新高的預售，可是要幾年後才交屋的，2030之前應該都很難吧」、「對銀行來說只是價變高、量變少，但貸不到的人就…」、「以後交屋都要挑上半年了，下半年真的會怕水位不夠用」。