金門0214 事件歷經6個月的偵查，金門地檢署16日偵查終結，對海巡執法人員均為不起訴處分；大陸國台辦同日表態「不能接受」。大陸學者認為，台灣應釋放更多人性化、人道的做法，讓兩岸不要再有更多猜忌；同時，台灣方面要認真面對事件的政治責任問題。

華中師大台港澳與東亞中心副主任彭韜受訪表示，按照國台辦的回應，是把球踢回給台灣，他認為，兩岸關係如果要在健康、永續發展並加強交流的基礎上，台灣應該要釋放更多人性化、人道的做法，一方面盡量滿足漁民家屬的要求，另一方面還原事件的真相，也給大家更多知情權，讓兩岸不要再有更多猜疑和猜忌，盡量促成圓滿解決事情，不要再增添其他變數。

談及兩岸未來在金廈海域進行共同執法與合作救援的前景，彭韜認為，兩岸共同執法的可能性取決於兩岸官方是否合作的態度，但是在民進黨當局不承認九二共識的前提下，兩岸是沒有共同執法的可能性，更多的是大陸方面按照既成方式在金廈特定水域進行執法，一方面保護漁民的利益，另一方面也是進行一種主權宣誓。

不過兩岸進行人道救援的合作空間，彭韜認為是有的，他說，基於保障性或救護性的救援，應該是兩岸能夠開展的活動，肯定也會互相通報，但如果是涉及共同商議的聯合救援就比較困難。同時，大陸海巡部門也加大金門水域的巡邏，如果有突發狀況，本著人道主義的精神，兩岸都不會見死不救。

上海東亞研究所副所長包承柯則認為，0214事件在人道層面上解決了，但是在「錯和對」問題上沒有得到解決，這需要進一步的釐清，台灣方面要去認真面對事件的政治責任問題。

包承柯提到，0214事件發生之後，大陸更多用海警船加強該區域的安全與秩序維護，並加大力度進行對這個區域的管控，這是陸方的方向和目標。同時，他希望兩岸有溝通的管道，但是需要九二共識與一個中國原則，而台灣不接受，使得兩岸之間對這些問題無法進行深入的探討，那麼大陸只能單方面在此海域加強管控，以維持秩序和穩定。