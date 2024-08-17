2024台灣女子棒球聯賽17日在台南亞太棒球訓練中心開幕，副總統蕭美琴特地到場參與開球，為女性棒球選手打氣加油。蕭美琴表示，過去棒球比賽是男性居多的運動賽事，女性從看棒球走到能在球場上打球進而比賽，一路走來不容易，希望大家都有機會參與自己喜歡的運動。

由於氣候不佳，原定於成棒副球場舉行的開球儀式，也移到室內練習場辦理，開場前還特別播放蕭美琴19年前參與女棒協會站上天母球場的畫面，讓前來開球的蕭美琴驚喜不已。

蕭美琴指出，看到19年前青春時期的照片，跟台灣女子棒球運動推廣協會榮譽理事長、立委吳思瑤在天母球場開球，也看到這19年來台灣女性從球迷看到可以打棒球，還可以參加比賽，並在國家級場上揮灑，有更大規模的聯賽，共同推動運動平權發展。

蕭美琴認為，奧運期間看到許多優秀的台灣女性突破自己，也突破過去和傳統，成為台灣的驕傲；女性在奧運場上的成就，都是數十年來一點一滴累積起來的，今天看到有許多小朋友來參賽，從小就有更多可以參與自己喜歡賽事的機會，希望大家一起加油，未來會有更多的台灣英雄出現在國際舞台上。

蕭美琴還說，亞太棒球訓練中心是賴清德總統擔任台南市長時推動的建設，由黃偉哲市長繼續完成，站在這裡可以感受到國家對體育的投資，以及國家成為每位選手可以參與各項重要賽事的力量。

主辦單位台灣女子棒球運動推廣協會榮譽理事長吳思瑤表示，台南市是蕭美琴與她的故鄉，更是棒球的原鄉，因此在台南舉辦今年台灣女子棒球聯賽具有特別意義。今年共有344位女棒好手參與比賽，聯賽從今年5月開打，將於全台6個縣市進行60多場比賽。今年的聯賽不僅規模擴大至13支隊伍，還首次設立U12少女組，有5隊小女棒參與比賽，讓國小的學童也有機會接觸女子棒球運動，希望能為更多年輕女孩創造參與棒球的機會，為她們提供一個盡情展現的舞台。

黃偉哲強調，台南是棒球發展的重鎮，過去培養出許多優秀的職棒選手，也擁有全台最完善、最適合發展各級棒球的亞太棒球場，未來也將繼續支持女棒的發展，落實棒球平權，將女子棒球推向新的高峰。