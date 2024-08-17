去年「台灣大賽」幫助球隊抓下最後1個出局數，洋投布里悍今年以家庭因素沒有續約，龍隊仍持續與他保持聯繫，不過今天他透過個人社群媒體宣告退休，總教練葉君璋也感謝他這幾年為球隊做出的貢獻，也很欽佩他始終以家人為第一優先的態度。

布里悍在2015年結束美職生涯後，曾到日、韓職發展多年，在2021年加入中職，成為龍隊重要先發戰力，去年他雖在球季中碰上腳傷挑戰，原本評估必須要休息4個月才能回歸，但他超乎預期的只用2個月時間就歸隊，在總冠軍賽第7戰成功關門，讓天母棒球場撒下漫天紅色彩帶。

去年球季結束後，龍隊原本有意與他續約，但布里悍希望能夠陪伴家人，至少上半季沒辦法回歸，如今他確定高掛球鞋。葉君璋表示，想跟布里悍說的話很多，「很感謝他對我們的信任，其實之前大概就知道他考慮要退休。」

葉總認為，布里悍從去年季中受傷缺陣，到回歸後在台灣大賽幫助球隊守下最後勝利，「去年的整個經歷，對他來說應該很難找到如此戲劇化的1年，我自己都覺得很不可思議了何況是他，當初他受傷後人家說要4個月，他跟我說：『葉，我2個月就好。』總冠軍賽拿下最後出局數，對他來講應該是很好的棒球結果。」

知道布里悍始終把家人擺在第一位，這段時間龍隊也都有持續與他保持聯繫，儘管最後他選擇退休，葉總也是給予祝福，更欽佩他如此看重家人的這一塊，「他對家庭真的很有責任感，這是我很佩服的，這很不容易，說起來很簡單，但真的要做到很不容易。」