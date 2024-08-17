中華電表示，「5G元宇宙科技推動城市行銷服務創新發展計畫」共涵蓋三大主軸，包括城市導覽、商業場域及活動展會，並透過5G元宇宙平台「YoCity」具體實現。首先，在城市導覽方面，將安平古堡及安平老街，透過3D場域數位建模，讓使用者能身歷其境地探索臺南的歷史文化與景點，進一步提升觀光體驗的互動性與趣味性。

其次，在商業場域的應用中，與南紡購物中心跨界合作，打造出元宇宙南紡購物中心商城。透過OMO（Online Merge Offline）的展售模式，將南紡商城虛擬場景中的商品以3D方式生動呈現在消費者眼前。消費者可透過操作Avatar的在商場中自由探索，並利用聲音驅動Avatar的肢體動作以及臉部表情，提升購物互動感，體驗新的購物樂趣。

此外，活動展會之應用以5G及雙鏡頭拍攝技術建立鹽水蜂炮360全景直播進行展示。透過5G高速率、低延遲以及邊緣運算等技術完成影像傳輸，讓全台民眾在遠端也能跨越空間限制，感受身歷其境鹽水蜂炮轟炸的視覺震撼。