屏東縣米其林環保便當比賽，參賽者發揮創意，利用當季、在地食材，製作零廚餘環保便當。（羅琦文攝）

婆婆媽媽參加米其林環保便當比賽，推廣惜食觀念與環境教育。（羅琦文攝）

屏東縣政府環保局17日在大仁科技大學舉辦「米其林環保便當競賽」，推廣惜食觀念與環境教育。活動有來自社區民眾共15組入選決賽。參賽者們發揮創意，利用當季、在地食材，製作零廚餘環保便當，展現「食當季、吃在地、零廚餘」的理念。

屏東縣長周春米到場鼓勵打氣，並親自下廚製作彩蔬三層肉環保便當。周春米表示，自己在公務繁忙之餘最喜歡下廚做料理，而且一定會購買在地、當令食材以減少碳足跡，最喜歡母親包的餃子，因為料多味美而且總能發揮創意將當令食蔬入菜。

周春米說，現在社會外食族眾多加上外送便當興起，衍生許多紙餐盒等資源垃圾，對於許多家庭來說，處理廚餘更是一項沉重負擔，米其林環保便當競賽不僅展示參賽者們的創意與廚藝，更重要的是傳遞環保與惜食的理念，激發民眾環保愛地球的觀念，並在日常生活中實踐。

參加競賽的屏東科技大學餐旅系學生吳志祥、宋薪城表示，平時對環保議題很關注，對這個環保便當競賽感覺很有趣，特別報名參加，這次主要是做燒賣，準備了絲瓜、紅蘿蔔、肉等食材，發揮所有食材的每一個部分，還特別將以往都丟棄的絲瓜囊也運用到料理中，不浪費食材，吃起來爽口還有解熱效果，是夏天很好的一道菜。

縣府環保局表示，便當是現在重要的飲食文化，因此利用「便當」融入環保創意，舉辦「米其林環保便當競賽」，藉由民間無限的創意能量，發想出各種料理方式的環保便當，提供給所有民眾參考，大家也可以把握「食當季、吃在地、零廚餘」的3大原則，發揮創意做出符合自己口味的環保便當，而且最好自備「循環餐盒」重複利用，環保、美觀又衛生。

經由專家評審，第一名環保便當是盧美秀、張蘇滿的「炙燒雞胸迷迭香─這次來蒸的」，獎金5000元；第二名是彭春梅、吳秉宸的「蔥香活力豬」，獎金4000元；第三名是葉思怡、黃靖雯的「肉多多營養套餐」，獎金3000元。