520以來，兩岸關係停滯不前，大陸涉台學者認為，學者交流是1.5軌交流，如果學者能夠到台灣去交流的話，可能是改善兩岸關係的風向標；同時，大陸學者也不排斥與綠營學者進行交流。

「2024兩岸關係研討會」17日登場，多位大咖涉台學者雲集。出席會議的華中師大台港澳與東亞中心副主任彭韜於場邊受訪，他在談及學術交流時表示，學者代表很多民間的聲音或思維，如果連學術之間都不能交流，普通民眾之間怎麼有信心能夠進行交流。

彭韜指出，政治交流是1軌交流，民間交流是2軌交流，學者交流則是1.5軌交流，如果學者能夠到台灣去的話，可能是改善兩岸關係的風向標。

彭韜提及，如果可以赴台交流，他最想了解台灣的社情民意，並與台灣學界甚至綠營學者進行交流。他認為，學者之間的交流不要受意識形態影響，要是片面分為藍營或綠營學者的話，可能使思維更加桎梏，學術交流也較難展開。

另被問及如何解套兩岸關係僵局，彭韜強調，首先，民進黨當局應該盡快放開兩岸之間的旅遊限制，包括此前把大陸旅遊警示升為橙色燈號。其次，如果要推進兩岸交流，要把政治因素盡量拋在一邊，兩岸交流要走深走實，而不是只在口號上面，要祭出更多行動。

海協會副會長孫亞夫則表示，希望兩岸各界人士多交流，大家來增進了解，妥善處理各種事情。他說，兩岸同胞們應該要求民進黨當局放棄台獨立場，認同九二共識，使兩岸關係能夠發展起來。同時，這幾年大陸方面反復強調要交流，當務之急就是把交流開展起來，他相信交流會越來越多。