今（17）日下午3時許，台北市環河南路一段驚傳驚悚意外。一輛行駛中的小客車，竟然無預警遭到從天而降的水泥塊砸中，駕駛嚇得臉色大變，急忙將車輛停靠路邊。下車查看後，才發現擋風玻璃已被砸得粉碎，引擎蓋也因強力撞擊而嚴重凹陷，大量碎石四散，殘留在車身各處，場面觸目驚心。

所幸車內乘客無人受傷，駕駛在驚魂未定的情況下，隨即察看四周，赫然發現地面上散落招數塊拳頭大小的水泥塊，懷疑這些水泥塊是從上方高架橋崩落所致。駕駛隨即報警，並通知相關單位到場處理，詳細原因有待進一步調查釐清。