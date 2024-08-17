公共電視16日在臺北賓館舉辦「小公視PTS XS」開台記者會。苗可麗、趙自強、李霈瑜（大霈）、鄧惠文、知名YouTuber江老師、視網膜等多位小公視兒少節目主持人登台支持。

在許多八點檔戲劇擔任反派角色的苗可麗，以連珠砲般的開罵也深植觀眾印象，她昨笑說：「我相信大家現在應該有很多的問號，為什麼兒少節目會找我？但為什麼兒少節目不能有八點檔的驚喜？為什麼兒少節目不能有戲劇節目裡面有的感動？！」

她開玩笑表示，接下《金孫任務》就是要幫阿公、阿嬤罵小孩，「不是啦！我在錄製的過程中，看到很多小朋友對於自己喜愛事物的堅持，還有看到阿公、阿嬤他們那種無私的奉獻，我其實相當的感動。」她說，接下兒少節目反而輕鬆，「因為這就是我的本性，我身體裡住著一個小女孩，又因為我的年齡，我可以跟阿公阿嬤變成好朋友。而且參加的阿公阿嬤一定都認識我，家裡的爸爸媽媽也說一定要來看『可麗姐』，我覺得我好像變成在促進家庭關係。」

斯拉（第一排左起）、謝以樂、鄒暟澐、詹喬愉、偉莉莎、林靖閔、馬大元（第二排左起）、趙自強、阮秋姮、鄧惠文、江老師、視網膜、苗可麗、瑞夫、Michael路鈺澤（第三排左一）等小公視節目主持人大合照。（公視提供）

瑞夫分享第一次跟可麗姐搭檔主持的心情，他說：「對她的印象也會從八點檔的角色聯想到，所以一開始我也抱持著敬畏的心情，但沒想到可麗姐其實很會照顧人，也很會跟小朋友相處。」

在兒少表演工作深耕超過20年的趙自強感動分享，「所有做兒童節目的這些前輩，他們一直期待有一個專門為兒童和青少年的頻道，今天終於完成了，這真的是我們做兒童節目的最開心的一件事。謝謝他們。」

《古典魔力客》主持人江老師興奮透露：「《古典魔力客》從二十年前就非常紅，也是全台灣最知名的古典音樂節目。當我知道自己要主持的時候，我好興奮啊！終於美夢成真！因為接下來有可能全台灣的所有學校都會在音樂課的時候播放古典魔力課」。江老師也笑稱剛好她的孩子也在念國小！他就可以在課堂上跟大家說「這是我媽媽！」

《成仁高中偵探社》主持人視網膜爆料節目趣事：「這是一個大型的闖關實境秀，節目最有趣的部分，就是看成人高中六個挑戰者同學，在解謎的過程當中，彼此心裡會有一點神奇的化學反應，會有一些小小的摩擦，我覺得是很好玩，也很有趣的一件事。」

《少年願望事務所》主持人鄧惠文醫師則表示自己負責小公視分齡節目XL高中生的部分，青少年已經快要變成大人，既不大也不小的尷尬的少年們。鄧惠文醫師認為，聆聽青少年在想什麼非常重要，節目將邀請青少年代表說出他們的願望，整理出他們認為願望要實現三大困難點在哪裡。

小公視公布數檔即將推出的重磅節目，包括結合台灣原創音樂及歌舞戲劇的學齡前兒童節目《動滋達滋森之島》、幫助學齡前孩子從冒險故事中探索情緒及身體的《The TCUP Show》；由知名 YouTuber 江老師與貓咪大偶「魔力客」，用幽默方式介紹古典音樂的《古典魔力客》；以及被喻為兒童版「Friends」、台北電影節觀眾票選第一名的兒童情境喜劇《什麼都沒有雜貨店》。此外，還有兒童科普節目《鹹魚小隊》、呈現祖孫情感交流的紀實節目《金孫任務》、新住民語言文化節目《越來越嗖鯊》、以高中校園為背景的實境解謎節目《成仁高中偵探社》等。這些節目類型多元，涵蓋動畫、戲劇、音樂、娛樂等，充分展現了台灣多元文化的豐富面貌，且關注到不同年齡層兒少的需求。

小公視PTS XS將於8月20日正式開台，觀眾可以透過數位無線電視頻道及有線電視系統台收看，或上網至「公視＋」、「小公視YouTube」等平台，以及透過「公視＋APP」在手機、平板電腦上隨時隨地收看高品質的兒少節目。