今天是國際流浪動物日，賴清德總統在臉書分享他認養的新的狗狗斑斑入厝了，卻釣出前總統蔡英文留言，卻因為「中分頭」，引出賴清德留言「反駁」。

賴清德認養的斑斑，是一隻腳有殘缺的狗，他今天在臉書歡喜宣布，斑斑前幾天已經歡喜入厝，成為他的新家人。

第一家庭狗入厝 蔡英文留言恭賀 卻因為這個字眼遭賴清德「反駁」

蔡英文則在下面留言，「謝謝清德，給毛小孩一個家，也恭喜斑斑，獲得一位中分頭爸爸。」

結果賴清德則回應蔡英文，「家裡多了一位新成員的感覺，非常幸福。但我還是要跟小英總統說，真的沒有這麼中分」。