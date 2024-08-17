今天是國際流浪動物日，賴清德總統在臉書分享他認養的新的狗狗斑斑入厝了，卻釣出前總統蔡英文留言，卻因為「中分頭」，引出賴清德留言「反駁」。
賴清德認養的斑斑，是一隻腳有殘缺的狗，他今天在臉書歡喜宣布，斑斑前幾天已經歡喜入厝，成為他的新家人。
蔡英文則在下面留言，「謝謝清德，給毛小孩一個家，也恭喜斑斑，獲得一位中分頭爸爸。」
結果賴清德則回應蔡英文，「家裡多了一位新成員的感覺，非常幸福。但我還是要跟小英總統說，真的沒有這麼中分」。
今天是國際流浪動物日，賴清德總統在臉書分享他認養的新的狗狗斑斑入厝了，卻釣出前總統蔡英文留言，卻因為「中分頭」，引出賴清德留言「反駁」。
賴清德認養的斑斑，是一隻腳有殘缺的狗，他今天在臉書歡喜宣布，斑斑前幾天已經歡喜入厝，成為他的新家人。
蔡英文則在下面留言，「謝謝清德，給毛小孩一個家，也恭喜斑斑，獲得一位中分頭爸爸。」
結果賴清德則回應蔡英文，「家裡多了一位新成員的感覺，非常幸福。但我還是要跟小英總統說，真的沒有這麼中分」。
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