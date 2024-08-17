雪管處2009年設置了全國首座大型蝙蝠屋，記錄到至少10種蝙蝠棲息紀錄，也是雪見具特色的地標之一。（雪管處提供／邱立雅苗栗傳真）

雪霸國家公園管理處長期調查蝙蝠物種，2008年起從雪見地區展開調查，2012年拓展到觀霧地區，研究期間記錄了雪霸園區29種蝙蝠，占台灣本島蝙蝠種數的82％，其中也發現國內唯一的保育類食蟲蝙蝠「台灣無尾葉鼻蝠」，顯見蝙蝠的調查研究與環境教育推廣工作，已有相當豐碩成果。

蝙蝠的多樣性，在歐美國家已被視為是森林生態系健康的指標之一，雪霸國家公園為高山型國家公園，生物多樣性豐富，但因雪霸國家公園因園區遼闊，某些生物類群的資料難以調查與累積，尤其蝙蝠因晝伏夜出的習性加上調查工具侷限，長期被忽略，相關的研究資料更是有限。

為記錄並補充這一類物種的生物多樣性資料，雪管處自2008年開始由技士陳家鴻利用公餘時間自行研究，連續4年調查雪見地區蝙蝠物種，除在雪見的樹上架掛了許多小型蝙蝠屋，並在2009年設置了全國首座大型蝙蝠屋，至少有10種蝙蝠棲息紀錄。

2012年起陳家鴻展開了觀霧地區的蝙蝠調查，將近9年的研究期間記錄了雪霸園區29種蝙蝠，占了台灣本島蝙蝠種數35種的82％，為園區蝙蝠名錄新增了將近半數的種類，其中有多種稀有種與國內唯一的保育類食蟲蝙蝠「台灣無尾葉鼻蝠」，同時也以無線電追蹤技術投入調查，並為國內首次發現台灣長耳蝠的天然棲所。

雪管處表示，自2023年起管處與雲林縣黃金蝙蝠生態館進行跨域保育合作，運用超音波調查技術交流並協助更新園區老舊蝙蝠屋。在新冠疫情後，為消弭國人對於蝙蝠是否為帶原的恐懼，與中原大學合作展開園區蝙蝠相關疾病帶原檢測，到目前為止皆無發現可能感染人類的病毒。

近幾年雪管處藉由環教課程將豐富的蝙蝠資源特色帶入周邊部落國小學童，並進行了蝙蝠屋組裝DIY，完成後帶回校園架掛並持續觀察，也結合創意出版「蝙蝠翩飛、雪霸聚福」蝙蝠造型生態解說摺頁，辦理多場次生態環教講座包含臺灣蝙蝠的多樣性與保育、蝙蝠屋保育以及蝙蝠與相關疾病與蝙蝠救傷照護等。

未來雪管處除持續進行蝙蝠的保育與研究之外，將積極推廣將蝙蝠屋納入為部落生態旅遊的元素之一，並辦理公民科學活動與保育推廣講座，以實踐聯合國保護生物多樣性永續發展目標。