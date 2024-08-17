富邦悍將「火球男」曾峻岳因涉入德州撲克事件遭到禁賽，預計在18日解禁後歸隊一軍，17日他隨隊來到天母，對於這次事件，他說：「當作是一個很寶貴的經驗，回來球隊後就是好好打球，專注在場上，回家就好好陪老婆、小孩。」

曾峻岳與味全龍郭天信、張政禹因為出現在爭議場所，聯盟在7日祭出懲處，處以禁賽7場並罰款7萬元。曾峻岳在7日下二軍，在二軍出賽2場、各投1局皆無失分，2局飆出5次三振。

在禁賽的這段時間，曾峻岳先讓自己沈澱一下，「好好練習，把球場上的事情做好，放假就陪老婆、小孩。」事發後，教練也提醒曾峻岳，把這次事件當作寶貴經驗，回到球隊後就是好好努力打拚。

即將回歸一軍賽場，曾峻岳沒有特別做調整，依照以往步調進行備戰，但他坦言心理壓力是有比較大，尤其今年在後援登板時狀況較為起伏，「但就當作是個挑戰，想辦法讓自己更進步。」他也會透過看女兒「小麥茶」的照片舒壓、轉換心情，讓自己稍微開心一點。