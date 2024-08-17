隨著AI技術的迅速發展，中華電長期與微軟保持深度合作，持續掌握最新的AI技術，並在內部技術團隊的努力下，研發出適合企業使用的生成式AI服務。2023年，中華電信在政府及大型企業的AI專案中，與微軟共同推動AI轉型，成功在客戶場域導入微軟Azure OpenAI服務，利用AI技術協助客戶部署即時語音辨識系統以及智慧文件辨識檢測服務，減少人工介入降低出錯率並提高工作效率。

另一方面，中華電透過導入微軟最新生產力工具Copilot for Microsoft 365等AI相關解決方案，並在不同部門進行實踐，藉由內部使用經驗再推廣給客戶，這也是此次獲獎的主要原因之一。中華電信利用Microsoft Teams平台建置了CHTGPT、電子名片及CHT AIOne等服務，這些應用程式不僅提升了員工的工作效率，也為客戶提供了更多創新方案的思維，並有助於中華電信協助客戶導入Copilot for Microsoft 365等相關AI應用於各類場域。

作為微軟的長期合作夥伴，中華電在AI與雲端技術領域擁有豐富的經驗，不僅提供可靠的雲端及AI解決方案專業顧問服務，還為企業量身打造易導入、高延伸性並具經濟效益的雲端技術架構之整體顧問解決方案。透過微軟高效益的雲端服務搭配中華電本身的混合雲管理、網路直連、智慧機房等技術，實現了雲、網、端的虛實整合，提供完善的服務架構部署及客戶技術支援服務。中華電的專業雲端顧問服務能於全台各地協助各項產業快速上雲轉型，深獲微軟肯定。此外，中華電也是微軟公有雲網路直連Azure ExpressRoute的服務供應商，進一步鞏固了其在雲端服務市場的領導地位。

展望未來，中華電將與微軟持續合作，不斷提升在雲端和AI解決方案的技術實力，致力於共同引領台灣企業和機關迎向智慧轉型的新時代。