民眾黨主席柯文哲政治獻金風波延燒，時任競選總幹事的立委黃珊珊主動請辭中央委員，卻沒辭立委，引發批評。民眾黨16日將黃珊珊、財務長李文宗及承辦會計師端木正移送中評會議處卻無結論，下周將邀3人出席說明。

國民黨桃園市議員詹江村認為，黃珊珊不辭立委，原因很簡單，就是她看不起柯文哲，不認為柯文哲還能給她更好的位置，寧願巴著現在的不分區立委不放。

詹江村也批評黃珊珊，在立法院根本毫無戰力可言，看不出來對民眾黨有什麼加分。現在民眾黨陷入政治獻金風暴，黃珊珊身為總幹事，更應該主動退黨，不要拖民眾黨一起溺水。他直言，黃珊珊不走，民眾黨只會排除異己，搞小圈圈，心胸狹隘，人人爭寵，內鬥內耗，謀己之私。

詹江村強調，黃珊珊如果辭職，那就是有情有義，兩肋插刀，未來在政壇還是個咖；黃珊珊不辭，那就是戀棧權位，不顧老闆死活，整個人名聲就臭掉了，未來還能有什麼影響力？就算留任立委又能怎樣？

詹江村呼籲小草們，為了民眾黨永續經營，應該儘速逼黃珊珊退黨！