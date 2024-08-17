大陸私募機構浙江優策投資旗下三檔基金存入長安銀行的12.52億元（人民幣，下同，約台幣56億元）存款不翼而飛，到今年7月帳戶餘額僅剩8.6萬元（約台幣38萬元）。對於巨額資金幾乎全被捲走，優策投資和長安銀行均聲稱不知情，互相推諉責任。大陸網友氣炸怒轟，「內外勾結 信譽倒塌」、「丟失12億比溥儀丟掉大清都難，這個銀行居然做到了」。

每日經濟新聞報導，2019年4月至2023年5月，優策投資與長安銀行簽訂《協議存款契約》，將「優策長實」「優策長秀」「優策月月盈3號」三檔產品的募資，存入長安銀行寶雞金陵支行、長安銀行寶雞科技支行私募基金專戶。

優策投資三檔基金2023年的年報，銀行協議存款合計金額達12.52億元。但今年7月3日，有投資者發現「帳戶餘額明細表」未如期公布，而在長安銀行列印的帳戶流水憑證顯示，協議存款僅剩下8.6萬元。

報導指出，私募基金12.52億元存款之所以遺失，起因於有人擅自簽訂補充協議，為存款產品開通了合約不允許的網銀。結果，有三家公司藉由網路銀行，從長安銀行的帳戶中將資金轉移一空。

7月10日，優策投資宣布暫停上述三檔基金的申贖業務，並稱長安銀行違反規定開立網銀，導致基金專屬協議存款帳戶資金被轉出。優策投資委託律師向長安銀行發出律師函顯示，上述基金統計的存款總額為13.2億元。

長安銀行寶雞分行則回應，網銀開通程序為優策投資所提出申請，並於當時簽訂補充協議，銀行遵循優策投資的指示去執行。長安銀行強調，雙方每月進行對帳作業，相關資料已提交至司法機關。

對於私募基金大筆存款憑空消失，引發大陸網友熱議開嗆，「這不是爆雷，遇上了金融詐騙吧」、「有人簽訂補充協議，這個人是誰？」、「上億轉走都沒人發現嗎，我轉個幾萬都被限額呢？」、「12.52億可以去國外吃香喝辣一輩子」、「這沒有內鬼接應 我絕不相信」。