近一周芝加哥穀物市況，上周五(8/09) 穀物期貨漲跌互見，其中玉米期貨跌近四年低點，因在美國政府發布月度供需報告前夕，農民持續出售舊作物，而大豆期貨止跌回升，在前一日期價創下合約新低後，出現買盤，小麥期貨持續走高，因法國收成不佳的預期；周一(8/12)穀物期貨多收黑，其中大豆暴跌至2020年9月以來的最低水平，因美國農業部發布的數據顯示，該作物的產量預測創歷史新高，玉米價格上漲，小麥價格因黑海作物的競爭而下跌；周二(8/13)大豆期貨繼續下跌，並創下四年新低，玉米小幅走低，回吐周一的漲幅，小麥價格也放緩，因來自更便宜的黑海供應的競爭；周三(8/14)大豆上漲，在觸及四年低點後反彈，玉米和小麥緊隨其後:截至周四(8/15)小麥期貨收低，因廉價的黑海出口小麥繼續打壓市場，大豆期貨因豆油價格下跌拖累而下跌，而玉米期貨因美國玉米產量創紀錄以及美元走強的預期而走低。

分析師表示，美國農業部周一預測美國大豆產量將創歷史新高，並將2024/25年度大豆期末庫存預估上調，較去年增長62%，這令大豆市場繼續承壓。美國農業部的資料顯示，2024年共有9個州的玉米單產將創下歷史新高，5個州的大豆單產將創下歷史新高，均位於密西西比河以東。一位分析師指出，由於未來幾周中西部的天氣良好，因此目前沒人質疑單產和產量預測，而市場正尋找一個合理價格，以刺激需求，更重要的是，來阻止南美戶種植更多的大豆。

影響價格波動品項有: (20240809~20240815)

08/13近月豆粉，報306.6美元，連6黑。

08/13近月小麥，報528.75美分，連兩日下跌。

08/15近月豆油，報39.47美分，連3黑。

08/15近月大豆，報951.5美分，跌至4年低點。

08/15近月玉米，報375.00美分，跌近4年低點。

(倪淑茹編輯)(商品行情網)