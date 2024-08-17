今天清晨，金門東碇島外一艘陸籍「閩龍漁63877」漁船與不明船舶擦撞沉沒，船上有7名船員，其中4人獲救、3人失蹤，目前台灣海巡與大陸海警兩岸正全力搜救。對此，大陸國台辦表示，事發後，福建省海上搜救中心立即組織開展搜救，並循例通報台北中華搜救協會共同參與搜救，相關搜救行動仍在進行中。

福建大部分海域16日12時起結束休漁期，陸籍漁船「閩龍漁63877」17日清晨在距離金門東碇島約6.5浬處（距禁限制水域外3.5浬）因遭不明船舶擦撞沉沒。據大陸央視新聞客戶端報導，船上7人落水，3人獲救，1人死亡，還有3人失聯，正在搜救中。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮17日表示，今日凌晨3時許，福建籍漁船「閩龍漁 63877」在漳州鎮海角東南約14海里處與另一艘漁船發生碰撞後沉沒。船上共有船員7人，其中4人被大陸漁船救起、3人失蹤。

朱鳳蓮指出，事發後，福建省海上搜救中心立即組織開展搜救，並循例通報台北中華搜救協會共同參與搜救。獲救4名船員被轉移至岸上後，其中1名重傷船員經搶救無效死亡。相關搜救行動仍在進行中。