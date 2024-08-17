YouTuber「韓國女生Judy」因熱愛台灣文化，還經常向韓國朋友介紹台灣，其自然又搞怪的互動，深受網友喜愛。近日，Judy開車載著正妹好友南珉貞吃冰，卻見到路上一堆違停，但她仍堅持要找到合法的停車位，意外掀起眾人討論。

Judy日前親自帶著好友南珉貞與她的親妹妹南至苑，來場台灣美食之旅，3人先是品嚐了道地的臭豆腐、皮蛋豆腐、滷肉飯等美食，大家吃得津津有味，首次來台的南至苑更是讚不絕口。晚上，Judy還開車載著南珉貞姊妹倆吃冰，準備用甜點結束圓滿的一天。

Judy認為這些人車輛都有可能是違停。（圖／YouTube＠韓國女生Judy）

所幸3人費盡千辛萬苦，終於找到一間快要打烊且還願意接待客人的冰品店，無奈附近幾乎沒有停車位，小小的巷子路口都快路邊疑似違停的車輛擠爆。此時，南珉貞見到空位便建議：「把車子塞進去那個空間吧！」

但Judy堅持一定要找到車位或是停車場，南珉貞則好奇詢問，「不能在路邊隨便停車嗎？」Judy則解釋：「其實不可以，這些有可能都是違停！」如果隨便跟風隨便停的話，「那就等著吃罰單吧！」

Judy認為這些人車輛都有可能是違停。（圖／YouTube＠韓國女生Judy）

沒想到這段畫面被知名臉書粉專「交通安全唬平安2.0」轉貼，底下網友一面倒難過又感嘆，「結果堅持找合法停車位的人，反而被台灣人當異類，真的是可悲交通」、「看到外國YTR比自己台灣人還在意交通問題或無障礙權益，真是感嘆！」、「酒帝台灣待這麼久了還是很守法，反觀台灣人。」

依《道路交通管理處罰條例》第56條規定，若如果汽車駕駛人違停，可處600元以上至1200以下罰緩。違規情形包含「在其他公共場所出、入口或消防栓之前停車」以及「在顯有妨礙其他人、車通行處所停車。」