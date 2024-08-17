「鮪魚握壽司」結合櫻桃慕斯及茂谷柑慕斯搭配杏仁蛋糕，清爽微酸口感，深受網美們喜愛，每顆售價180元。（神旺普諾麵包坊提供）

「干貝炙燒握壽司」以葡萄柚內餡作為主題，外觀則以麻糬炙燒打造超逼真干貝造型，每顆180元。（神旺普諾麵包坊提供）

堪稱台北東區最懂擬真蛋糕的「神旺普諾麵包坊」，夏末秋初再推多款日式逼真系列蛋糕，以純天然食材和精湛手藝，深受壽司迷和廣大打卡控喜愛。（神旺普諾麵包坊提供）

社群平台和短影音的崛起，讓眼球經濟成為「食」尚顯學，許多美食業者紛紛打造充滿視覺衝擊的美食吸眼球，食物不只要好吃，也要好拍。台北東區烘焙名店「神旺普諾麵包坊」，向來有「擬真蛋糕專家」的封號，業者近期再推具衝擊性的視覺話題蛋糕「美味蟹寶」，以8兩重的紅蟳為創意打造繽紛的慕斯蛋糕，每隻980元，栩栩如生的超萌蟹寶，預料再掀起話題與買氣。

「神旺普諾麵包坊」被譽為台北東區傳奇烘焙名店不是沒有原因的，除了每日供應逾百款新鮮烘焙麵包，門市櫥窗內的獵奇「日式擬真系列蛋糕」，超逼真的外型和訴求天然食材製作，深受壽司迷及廣大打卡控喜愛。店面坪數不大，在烘焙美食競爭激烈的台北東區商圈，更締造平均600萬的月營收。

「普諾」過往推出吸睛度百分百的「魚頭君」與「石斑君」等日式壽司系列擬真甜品，締造一股打卡熱潮，更是多位影視名人指定過節的驚喜甜品。看準相機先食商機，加上夏季尾聲，業者再推視覺系「美味蟹寶」擬真蛋糕搶市，甜點團隊耗時3個月製作研發，以國人最愛的紅蟳做為大膽翻玩的創意發想，並加入台灣特有的紅心芭樂製成主體慕斯蛋糕，巧妙加入滑順香醇的義大利微醺沙巴雍與濃縮果香精華的梅香庫利，酸甜綿密。為使螃蟹更接近原型，西點主廚特選色澤豔紅的覆盆子噴灑於蟹殼表面，並將其置於日式木盤中，盤邊再佐以冰塊造型的薄荷檸檬果凍與魚板軟糖做為裝飾，栩栩如生的超萌「蟹寶」，營造滿溢的驚喜食趣，即日起「搶鮮」開賣，需提前4日訂購，每隻980元。

此外，「神旺普諾麵包坊」同步再推「鮪魚握壽司」及「炙燒干貝握壽司」2款日式擬真系列蛋糕，「鮪魚握壽司」選用櫻桃慕斯及茂谷柑慕斯搭配杏仁蛋糕，佐入加州梨庫利，清爽微酸，味覺層次鮮明。而「干貝炙燒握壽司」結合葡萄柚慕斯與葡萄柚奶餡，內餡再裹入鳳梨凍及杏仁蛋糕，外觀則以麻糬炙燒後仿造超逼真的干貝外型，最後以梅子做為點綴，極具創意巧思。每顆180元，每日數量有限，需提前預訂。