挺花蓮部落重建，亞泥(1102)17日在遠東SOGO百貨台北天母店，和花蓮縣秀林鄉玻士岸部落會議共同主辦「太魯閣山市集」。亞泥總經理李坤炎表示，亞泥長期支持在地社區發展，這次更是義不容辭地提供資源、投注心力，協助部落朋友發揮自身智慧和力量重建家園。

市集設有近三十個攤位、並邀請三個當地表演團體，呈現最真摯、最原始的太魯閣族文化。

現場除了販售傳統工藝品、農特產品、部落美食外，還有手作課程，讓參與市集的民眾製作屬於自己的回憶。太魯閣族歌舞演出和傳統樂器演奏，則吸引不少民眾駐足觀賞，還有小朋友跟著音樂手舞足蹈。

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯指出，部落族人的堅毅，就像「壓不扁的玫瑰」，令人感動！SOGO選擇全台唯一的綠色百貨--天母店，作為市集場地，不但為部落朋友提供展示文化平台，更是企業和部落共創永續未來的具體表現。

太魯閣山市集已連續舉辦三年，原本是針對造訪太魯閣的觀光客，推廣在地文創產品，實踐地方創生。去年市集擴大規模，移師台北，讓部落族人的商品突破地域限制，被更多人看見，獲得廣大迴響，因此今年邀集到更多部落店家共襄盛舉。

亞泥指出，此次頗具意義的文創市集，獲得秀林鄉公所、經濟部地礦中心及原民會全力支持，遠東SOGO百貨更無償提供場地。所有收益和觀光效益，全部歸屬部落攤商和玻士岸部落，來自各方的溫暖，正協助花蓮站穩腳步，找回對未來的信心和希望。