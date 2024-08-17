東岸商場爭議延燒，主富公司（NET）不滿市府東岸商場ROT促參案審議結果由微風公司得標，向財政部提出異議，但財政部15日駁回異議，認定NET對於市府招標程序違反，僅是NET主觀見解且欠缺客觀事證，不足採信，申訴無理由。基市府表示，市府東岸法律戰「四連勝」，相信多數市民對於NET的「翻桌」行為難以苟同，外界發起的政治動作，也無法獲得認同。

基市府表示，NET主張市府應提出促參案中財務計畫部分評分結果，應查證甄審程序評分不公部分。但財政部回應，依「最有利標評選辦法」，各出席委員之評分或序位評比表為應保守秘密資料，市府不予提供並無不妥。

NET又主張，在財務計畫部分評比NET應得高分，但財政部反駁，僅憑NET提供資料，並不能證明其在該項目應得最高分，且此部分應該是甄審委員的專業經驗及判斷，所以無法進而推論甄審結果對NET不公平。

針對NET主張其對增建建物有所有權，市府卻將該部分納入促參範圍，轉租給微風，可能有違法疑慮。財政部認為，若NET對促參合約範圍有疑慮，最晚應於法定異議期限的2023年12月31日，後因放假日延至2024年1月2日前提出。但NET卻遲至2024年1月24日才提出，已逾法定異議期間，市府以逾期為由不予受理，財政部也支持市府的處理結果。

基市府發言人呂謦煒表示，市府不僅在法律官司已獲得三連勝，財政部的行政審議結果也勝出，可見市府主張從頭到尾都站得住腳，NET僅是不斷地透過各種程序，意圖製造輿論。

呂謦煒強調，市府將繼續依法守護基隆市民的財產不被財團侵占，相信多數市民對於這種宛如「贏不了就翻桌」的作為，必定難以苟同，外界因東岸商場案而發起的政治動作，也無法獲得市民認同。