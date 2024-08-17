美加領袖精英團參訪嘉義縣亞創中心，與縣府交流。（嘉縣府提供／廖素慧嘉縣傳真）

歐美及加拿大等20個國家的公部門領袖團近年來接續參訪嘉義縣「亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創中心）」，但拓展國際市場仍有限，嘉縣府表示，9月有20多家美國廠商會來訪，10月將率「無人機供應鏈大聯盟」廠商首次參展台北國際電子產業科技。

美國麻薩諸塞州商務廳廳長Yvonne Hao、馬里蘭州副州務卿Michael Lore與美國、加拿大領袖菁英團14人，16日參訪亞創中心，與縣長翁章梁、立委陳冠廷及業者交流；7月間美國奧克拉荷馬州候任眾議長Kyle Hilbert率4州議會10名參眾議員來參訪交流，經濟部還提出3種合作建議方案。

嘉義縣發展無人機產業是由中央力挺，亞創中心於2022年8月13日揭牌，目前有中科院、國科會南管局與約50家廠商進駐，2年來有20個國家的產官學研參訪團到訪，縣府認為顯示國際視台灣為重要戰略夥伴。

不過對國際市場拓展的成效如何？縣議員詹琬認為看不太出來，目前感覺無人機還是用於農業上，且縣府對推展無人機產業聚落也沒有具體期程，她還說，今年4月縣府訪美團7人花費約200萬元，將了解有何具體成果。

嘉縣府經發處長江振瑋則說，中國在無人機國際市場上占據了大半，主因是大量製造、價格低廉，短期內難以取代，但有歐美國家考量資安，想與台灣合作開展非紅色供應鏈。

江振瑋表示，縣府8月11日偕經濟部與相關產官學研成立「無人機供應鏈大聯盟」，9月將有美國20個廠商參訪亞創中心，今年10月與外貿協會合作，在台北國際電子產業科技展暨台灣國際人工智慧暨物聯網展，「DRONE TAIWAN 壯臺灣」專館，約50攤無人機將首次參展，幫助業者打通外銷通路，提高產能。