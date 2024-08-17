傳農庫董事長由呂政璋接任？農業部：沒有改選規劃 17:202024/08/17 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 有媒體報導農業金庫董事長將由其親人涉挪用公款跳票棄保潛逃的呂政璋接任，恐怕會使農業金庫在該事件中擔保的5000萬元難以追回。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有媒體報導農業金庫董事長將由其親人涉挪用公款跳票棄保潛逃的呂政璋接任，恐怕會使農業金庫在該事件中擔保的5000萬元難以追回，農業部農金署副署長、農業金庫常務董事施妮婷否認並表示，目前農庫董事長仍是吳明敏，任期為至明年年底為止，目前沒有改選規劃。 朱立倫不會與盧秀燕爭黨魁？ 黃健庭澄清：個人意見 黑衣人斧頭逞凶！礁溪協天廟主委遭砍傷 疑與改選有關 《電零組》健和興股東會完成董事改選 旺季來臨 H2營運贏H1 #農業金庫 #農庫 #呂政璋 #施妮婷 #改選 【樂齡幸福情報站】 銀髮族「卡」好康！海天逍遙遊景點大曝光 也許您會感興趣 推薦閱讀 礁溪協天廟主委爭奪戰升溫 吳宏昱控告簡蒼明偽造文書 14:562024/07/12 社會 金融股東常會接力登場 3家將改選董事 13:122024/06/16 財經 鑽全股東會通過配發現金股利2元 全面改選董事、賴伯彥續任董座 19:072024/06/28 財經 盛餘連2年改選董事長 持平看下半年鋼市 16:342024/06/14 財經 民進黨當權派「黨政雙少數」 媒體人：賴清德恐氣到拍桌 21:532024/07/21 政治 保障客戶財產安全 全國農業金庫加入「鷹眼識詐聯盟」 23:412024/06/26 財經 永豐餘完成董事改選 看好下半年紙業緩步回穩 12:592024/06/20 財經 郭正亮勸高虹安這天前辭職 藍白合作改選才能保住竹市 20:532024/07/29 政治 民進黨高雄市黨部執評委改選完成 黃文益：力拚超過5萬名黨員 19:362024/06/23 政治 柯建銘爆賴成立「立法院長改選小組」 白委：證實卓榮泰說謊 13:332024/07/17 政治 兆豐金董事改選雷仲達續任 小股東盼股價衝50 13:022024/06/21 財經 中常委改選曝賴清德「2大硬傷」黃暐瀚預言民進黨走向 07:562024/07/23 政治 《半導體》IET-KY完成董事改選 今年半導體、AI湧商機 營運看升 09:482024/06/25 財經 臺灣企銀通過配發股利1.35元 完成董事改選 19:072024/06/21 財經 高技每股發放現金股利4.1元 全面改選董事 22:102024/06/26 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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