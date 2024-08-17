有媒體報導農業金庫董事長將由其親人涉挪用公款跳票棄保潛逃的呂政璋接任，恐怕會使農業金庫在該事件中擔保的5000萬元難以追回，農業部農金署副署長、農業金庫常務董事施妮婷否認並表示，目前農庫董事長仍是吳明敏，任期為至明年年底為止，目前沒有改選規劃。