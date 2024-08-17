仇開明還說，要堅定推動兩岸交流合作。無論台海形勢如何變化，陸方照顧兩岸同胞的初衷不改，誠意不解。陸方將全面貫徹落實中共20屆三中全會精神，促進兩岸的經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，讓台灣同胞率先分享中國式現代化發展機遇，共享祖國大陸發展進步成果。

他指出，大陸將繼續堅持為兩岸同胞謀利造福的理念初衷，堅持推動兩岸關係走親走好的政策導向，努力讓台灣同胞利益更多，扶持更實，未來更好。關於更多台灣同胞，尤其是廣大台灣青年加入到兩岸交流合作中來，在交流中增進互信，在合作中拉近距離。

對於近日陸方推出懲獨條例，引發部分台灣民眾擔憂，海協會副會長孫亞夫強調，是針對極少數台獨頑固份子，而且要有實際台獨行為。

孫亞夫也呼籲兩岸民眾應該要多來往。他說，台灣接受九二共識、反對台獨時，兩岸關係發展的很好。問題在於這幾年民進黨當局堅持台獨立場，不接受九二共識，破壞兩岸關係發展政治基礎。

孫亞夫認為，現在兩岸同胞應該要求民進黨當局放棄台獨立場，認同九二共識，讓兩岸關係能發展起來。這些年陸方反覆強調要交流，當務之急就是把交流開展起來，這一兩年交流會比以前多，相信還會越來越多。