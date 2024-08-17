另1棵朴樹竟然長出一大朵蕈菇。（照片由楊典忠提供）

台中市市議員楊典忠於去年發現清水鎮平百年朴樹樹皮表面出現真菌黑色塊，他17日表示，又發現另1棵朴樹竟然長出一大朵蕈菇，恐亦受到真菌感染，呼籲市府農業局請樹醫生來的診斷，並要求土地主管機關趕快進行棲地環境改善，水利局將調查了解，參考專家診斷做適當處理。

楊典忠指出，3棵百年朴樹都位於清水區鎮平里橋將北街旁邊，緊鄰清水大排，以現在大台中直轄市，舊庄頭、聚落能夠保有1棵百年老樹相當難得，鎮平庄卻擁3棵百年朴樹更是可貴，但是從去年，老樹接連被真菌感染。

農業局表示，已加強提高該區3棵朴樹的健檢頻率，每3個月健檢1次，今年上半年度已於3月及6月進行健檢調查監測，並將健檢監測結果提供該區樹木管理機關市府水利局加強管理養護。

其中編號1231003朴樹因冬季落葉後，木材受腐朽菌感染，去年底進行3批次化學防治施藥後至今年6月仍無生長跡象，為免木材腐朽菌擴散，將循程序辦理解除公告列管後建議予以移除。該區其餘2棵朴樹農業局則將持續監測其內部腐朽情形，並提供該樹管理機關本府水利局配合必要專業技術協助，共同保護清水區朴樹。

楊典忠說，依據《台中市樹木保護自治條例》第九條規定，「受保護樹木土地管理機關或所在地區公所應定期追蹤管理區域或轄區內受保護樹木實際狀況，並於每年12月31日前向農業局提報其資料。土地管理機關或區公所發現有違反本自治條例規定之情事時，應予以制止或為其他必要之處置，並通報農業局。

另依自治條例第十條「土地管理機關應負責其管理土地內受保護樹木及其生育環境維護管理有關事項，並主動結合社區營造計畫推廣愛護樹木觀念及編列所需相關經費。」楊典忠呼籲主管機關應出面「救救老樹」。

楊典忠表示，台中市樹保委員會於2023年第2次會議時，有委員建議設立「樹木保護基金」，補助列管受保護樹木，避免受制於每年有限的樹保經費，無法進行珍貴老樹健康診斷與治療，建議《樹木保護自治條例》實施逾10年，應予以檢討或修正，並請市府權責機關請樹醫生診斷，盡速改善百年朴樹棲地環境。

有關成立樹保基金部份，農業局說明，依財政紀律相關規定，基金新設者其資金來源應具備政府既有收入或國庫撥補以外新增之財源始得設立。目前樹保尚無符合上述條件的資金收入，故尚無法成立樹保基金，

農業局每年編列約500至600萬元預算定期健檢巡查受保護樹木，褐根病防治及其他非例行性修剪、病害防治施藥、委員會議、專業諮詢及相關講習課程等，並將善用社會資源強化受保護樹木健康管理。另依台中市樹木保護自治條例規定，各受保護樹木土地管理機關亦有自行編列相關維管預算，共同落實管理保護樹木。

水利局表示，針對清水區水利局土地，水利局均會定期進行巡檢，鄰近社區也主動協助環境維護，後續將參考農業局專家診斷後所提專業意見做適當處置。