桃園市畜牧年產值逾45.7億，穩居北台灣第一，楊梅區是重要畜牧業生產地之一，桃園市政府今年輔導楊梅區農會推廣仙草系列產品，廣受民眾好評，今年嘉年華規畫農畜產品展售、親子互動及表演等，吸引3000多人到場，桃園市市長張善政說，吃完每個攤位，2天都可以不用吃飯了。(廖姮玥攝)

桃園市畜牧年產值逾45.7億，穩居北台灣第一，楊梅區是重要畜牧業生產地之一，桃園市政府今年輔導楊梅區農會推廣仙草系列產品，廣受民眾好評，今年嘉年華規畫農畜產品展售、親子互動及表演等，吸引3000多人到場，桃園市市長張善政說，吃完每個攤位，2天都可以不用吃飯了。(廖姮玥攝)

桃園市畜牧年產值逾45.7億，穩居北台灣第一，楊梅區是重要畜牧業生產地之一，桃園市政府今年輔導楊梅區農會推廣仙草系列產品，廣受民眾好評，今年嘉年華規畫農畜產品展售、親子互動及表演等，吸引3000多人到場，桃園市市長張善政說，吃完每個攤位，2天都可以不用吃飯了。

張善政說，要是每攤都吃，就要2天都不想吃飯了，每個攤位都很好，但是都只能吃一小口，很可惜。今年在楊梅舉辦畜產嘉年華，楊梅農會每年都很努力把楊梅黑毛豬肉、雞肉、牛奶產品，變成桃園招牌產品，今年的嘉年華現場人滿為患，每個鄉親都想來品嘗我們楊梅在地生產的滷肉飯、雞排等美食，市府每年把畜產嘉年華辦得一年比一年更好，讓全台灣都知道楊梅的好東西。

桃園市府今年輔導楊梅區農會推廣仙草系列新產品如仙草放山雞、仙草排骨，現場規畫多項農畜產品展售、樂團表演、親子互動及趣味等活動，推出仙草放山雞、仙草排骨、仙草冰淇淋、保久乳等多項產品限量好康大特賣，同時開放10組烤肉，讓民眾來場享受味覺及聽覺的饗宴。