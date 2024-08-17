韓國啦啦隊女神李多慧，來台至今已經有1年多的時間，可愛又親民的個性，擄獲廣大球迷。就有粉絲算出李多慧來台到現在已經520天了，並大方告白祝賀，PTT網友也紛紛大讚：「真的是連女生都愛！」

有網友在PTT表特板發文大讚李多慧「加入第520天&本月壽星！」並貼出李多慧一系列的可愛美照。只見裡面不僅有捧著生日蛋糕、綁著雙馬尾、抿著嘴的李多惠，還有穿著運動短褲、養眼居家服、以及露出20吋小蠻腰運動的照片。

李多慧身材超頂，還有20吋的腹肌小蠻腰。（圖／IG@le_dahye）

時而甜美、時而搞怪，還能在綜藝節目上拋開偶像包袱，直接在鏡頭面前模仿樹懶，讓李多慧的人氣越來越高。貼文曝光後，向來嚴格又狠毒的PTT鄉民紛紛大讚，「親民、認真、跳舞超強」、「越看越討喜」。

也有人表示，「沒很正，但看久了蠻可愛的」、「她真的很努力，對粉絲也很好」、「身邊一大堆女生都愛她耶」、「光她那個腰就是天賦+超嚴格律己的結果」、「光是捐30萬，就知道他是真心愛台灣～」