#Fouga Magister jet has crashed into the sea during an airshow near #Lavandou, on #France’s Mediterranean coast, the prefecture of the Var region said in a statement. It added that a rescue operation is under way to try and find the pilot. The #airshow was part of a commemoration… pic.twitter.com/jhArXv1Nbx — Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) August 16, 2024

法國14日有2架飆風戰機在東部空域相撞導致飛行員2死1傷，2天後南部又出事。一項紀念第二次世界大戰航空秀活動，周五（16日）發生悲劇事件，一架小型噴射機在執行表演任務時墜入地中海，飛行員不幸身亡。

綜合路透社、英國《電訊報》16日報導，這起事故發生於法國南部瓦爾省（Var）地中海城鎮勒拉旺度（Le Lavandou），當地時間接近下午5時，這架飛機以高速劃過天際，之後就墜入海中，墜海之前險些撞上海面好些船隻，現場大批觀眾錯愕不已。這種機型沒有彈射座椅，飛行員逃生不易。省方當局表示已經尋獲現年65歲飛行員遺體，正在調查事故原因。

事故飛機是富加教師（Fouga Magister）雙座教練機，由法國富加公司生產，法國空軍1964年至1980年期間使用「富加教師」當作教練機或特技飛行用機。專家表示，「富加教師」飛行最高速度386節（時速715公里），飛行高度可達3萬6000呎，除了訓練用途，也可當作輕型攻擊飛機。除了法國空軍，以色列、芬蘭、比利時、柬埔寨、巴西、愛爾蘭等多國軍方也曾使用。

勒拉旺度航空秀自2019年起舉辦。這場紀念1944年8月15日二戰同盟國盟軍登陸普羅旺斯海岸80周年活動的要角是法國空軍的飛行表演隊「法蘭西巡邏兵」（Patrouille de France）。按照原定節目順序，這架富加教師教練機是第2架上場的飛機，原本緊接著登場的是空軍的節目。法國空軍發言人表示，失事飛機並不隸屬空軍，而是屬於某個協會組織。當地港務局與軍方證實，由於發生這起意外悲劇，紀念活動取消。