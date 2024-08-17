歐盟執委會週五（16）根據《數位服務法》（DSA）要求社群媒體巨擘Meta提供數據資料，包含流量數據和選舉訊息、輿情等詳細資訊，以評估是否合規或作為證據，Meta必須在9月6日之前回覆。

據歐盟專業媒體《歐洲動態》（EurActiv）16 日報導，歐盟執委會這一次針對Meta採取的行動，主要為了追蹤Facebook和Instagram上數據，以及選舉和公民話語監測功能的更新進度。

Meta發言人表示：「我們去年宣布將中止CrowdTangle，因為它無法全面展示我們平台上所發生的情況。」他們補充說，取而代之的是Meta為研究人員構建了新的、更全面的工具，稱為Meta內容庫和API，這些工具為研究和分析目的提供了對Facebook和Instagram上公開數據的訪問和互動，並將「繼續與執委會討論」。

歐盟《數位服務法》於2月17日生效，為管理線上平台的內容制定了全面規範。Meta的Facebook和Instagram去年依據該法被分類為非常大型線上平台（VLOPs），這意味著它們必須遵守處理非法和有害內容的嚴格規則。

4月30日，執委會依據該法開始對Meta展開調查，原因是Meta未能提供有效的即時選舉監測工具和研究數據訪問。Meta在5月使用CrowdTangle的新即時儀表板解決了這些問題，這些儀表板顯示與社群媒體活動和選舉監測相關的實時數據和趨勢，但這些功能現已停止。

根據Meta的回應，委員會可能採取幾項行動：迅速採取臨時措施解決問題，發出不合規決定，若Meta被發現未能達到法律要求，或接受Meta的承諾進行必要的更改以解決問題。此外，執委會還可能對不完整或誤導性的信息處以罰款，並可能發出正式的合規要求，若未能回應可能會面臨處