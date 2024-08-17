南投縣尚未提送《國土計畫法》國土功能分區圖，內政部次長董建宏（左）16日率團隊前往拜會南投縣長許淑華（右），許希望中央說明資源配套和土管審查標準等，董則同意國土署納入研議並盡速回復說明。（南投縣府提供／潘虹恩南投傳真）

《國土計畫法》預計明年5月上路，全台半數縣市已提交國土功能分區圖，不過，南投縣議會先前決議中央未提出妥適方案前，暫不送審。內政部次長董建宏等人16日拜會南投縣長許淑華，許希望中央說明資源配套和土管審查標準等，董則同意國土署納入研議並盡速回復說明。

《國土計畫法》預計明年5月上路，截至15日止，全台已有11個縣市府提送國土功能分區圖草案至內政部審議。不過，南投縣國土計畫功能分區，縣內73.91％土地被劃在國土保育區，農業發展區只有23.17％、城鄉發展區甚至不到3％，地方擔心農業、產業發展和土地使用大幅受限，讓民眾惶恐不已。

南投縣議會認為國土功能分區劃設對縣民土地使用等相關權益影響甚大，決議中央未提出妥適方案前，暫不送內政部審議。董建宏16日率國土管理署署長吳欣修等人，拜會許淑華與縣府團隊，針對國土計畫相關議題進行意見交流。

許淑華提出，南投縣推動國土計畫需中央協助的問題包括對觀光空間利用與發展的影響；非都市土地開發許可申請案件審議，及銜接國土計畫問題；鄉村地區整體規畫，應盡速說明資源配套措施，並訂土管審查標準等等。

許淑華說，行政本一體，推動國土計畫，每個縣市情況不同，縣府也要為鄉親做主張，縣府和中央要努力向鄉親說明，這是共同目標，南投縣推動國土計畫遇到的疑義，希望內政部能協助解決。

董建宏表示，縣府提出的各項建議，國土署將會納入研議並盡速回復說明，希望中央、地方合作促進國土永續發展。內政部則說明，提交國土功能分區圖有助於更具體討論，縣府及民眾意見可以持續於內政部審議階段進行討論，希望縣府將國土功能分區圖提交國土計畫審議會，透過審議機制共同討論民眾關切的問題。