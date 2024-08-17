57歲的女星王祖賢憑《倩女幽魂》「聶小倩」一角紅遍全亞洲，劇中清新脫俗的美貌，被封為「永遠的小倩」，但她2004年宣布息影後，就移居加拿大修佛，生活相當低調。而近日有網友翻出她35年前上節目的片段，並演唱當時男友齊秦的代表作〈思念是一種病〉，影片曝光後，讓網友紛紛笑喊：「上天是公平的。」

微博帳號「康熙萬事屋」日前翻出一段王祖賢上節目的片段，只見她頂著一頭蓬鬆捲髮，身穿棕色透視罩衫內搭黑色上衣，造型簡單俐落，深情演唱齊秦1989年發行的〈思念是一種病〉，但她臉上的表情似乎有些無奈，讓人笑說「怎麼有種生無可戀的感覺」。

影片曝光後，立刻吸引大批網友笑翻回應，「有種又難聽又好聽的感覺」、「至少擁有美貌」、「青蛇和白蛇不愧是好姐妹」、「唱得很好看」、「齊秦就不能認真教教她怎麼唱歌嗎」、「上帝是公平的」、「藝術是不能勉強的」；不過，也有粉絲替她平反，其實王祖賢曾出過專輯，歌唱方面還是有些實力的。

事實上，王祖賢17歲就出道，後來到香港發展，更成為90年代初香港影壇「四大花旦」之一，但2004年宣布息影後，就孤身移居加拿大生活。王祖賢過去曾與齊秦、富商林建岳等人傳過緋聞，感情狀態令外界相當好奇，然而，現在的她則拋開一切感情，平時只有一隻寵物犬陪伴，生活非常愜意。

王祖賢曾與齊秦傳過緋聞。（圖／中時資料照）